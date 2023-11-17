عضو تحالف العمل الأهلي يرصد حجم المساعدات المقدمة للأشقاء في غزة

رصد محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، بالأرقام، حجم المساعدات المقدمة للأشقاء في قطاع غزة، قائلًا «إنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الأشقاء في قطاع غزة، وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، قام التحالف بعمل أكبر قافلة إغاثية من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية، حيث انطلقت القافلة الأولى بـ109 شاحنات تضم الآلاف من أطنان المواد الغذائية».

«سيف»: وصلنا لتجهيز جسر بري متواصل باستمرار من مصر إلى غزة

وأضاف «سيف»، عبر مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، "وصلنا لتجهيز جسر بري متواصل باستمرار بين مصر والأخوة في قطاع غزة لإرسال المزيد من المساعدات"، منوهًا بأن الوضع في غزة ماسأوي كبير جدًا، ويشهد انهيارا في البنية التحتية والمنظومة الصحية ونقص الوقود والمياه.

عضو التحالف: الناس لو مماتتش من الحرب هتموت من الجوع

وتابع عضو التحالف الوطني: «الناس لو مماتتش من الحرب هتموت من الجوع، والشعب المصري والقيادة السياسية ليس جديد عليهم دعم الأشقاء في قطاع غزة، ونحن دائمًا داعمين لهم، ونعمل على تجهيز كميات كبيرة من احتياجاتهم وإرسالها للقطاع، وهناك المزيد من السيارات والأطنان التي يتم إرسالها للأشقاء».