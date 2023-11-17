ندوة عن الزواج المبكر وختان الإناث بمركز شباب أولاد خلف بسوهاج

نظم مركز شباب أولاد خلف التابع لإدارة دار السلام للشباب والرياضة بسوهاج، ندوة حول قضية الزواج المبكر وختان الإناث ضمن الخطة الداخلية للمركز لتوعية الشباب بقضايا صحية مهمة.

تدهور الحالة الصحية للسيدات

تم خلال الندوة مناقشة أهم المشاكل الصحية والمخاطر التي تواجه النساء نتيجة الزواج المبكر وتكرار الحمل والولادة، والتي تؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للسيدات.

التطرق إلى المخاطر الصحية والنفسية لختان الإناث

كما تناولت المشكلة الاجتماعية للزيادة السكانية وتأثيرها على الاقتصاد القومي، حيث تعد واحدة من أكبر التحديات التي تعيق النمو الاقتصادي، وتم أيضًا التطرق إلى المخاطر الصحية والنفسية لختان الإناث.

تكثيف الأنشطة في مراكز الشباب

تأتي هذه النشاطات ضمن التوجيهات الوزارية للدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، في تكثيف الأنشطة في مراكز الشباب التي تلعب دورًا توعويًا لجميع فئات المجتمع، وتتم المتابعة المستمرة لهذه الأنشطة بواسطة يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب.