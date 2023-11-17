ضبط 350 حالة إشغال في حملات حي المنتزه بالإسكندرية 

قال اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية لـ«الوطن» إنه تمت الاستجابة لشكاوى المواطنين لفتح الطريق العام أمام حركة المارة من خلال تنفيذ حملات نوعية على مدار اليوم استهدفت مناطق موسعة من قطاعات الحي المختلفة، للقضاء على الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية.

350 حالة إشغال

وأشار «سحلول»، إلى إن الحملات توجهت إلى شوارع محمود صدقي، وعمرو النجومي، ومنطقه خلف فتح الله جاردينيا والسيوف قبلي وتم التحفظ علي 220 حالة إشغال متنوعة وإزالة نحو 80 حاجز، وخلال الحملات التي استهدفت شارع القاهرة ونجع السلام بمنطقه الفلكي، وشارع ابن سلامه بدربالة، وملك حفني قبلي وجمال عبد الناصر، وإسكندر إبراهيم، وخالد بن الوليد وأسفرت عن التحفظ علي نحو 130حالة إشغال متنوعة وغلق 6 منشآت تجارية لمخالفتهم مواعيد الغلق.

جهود إشغال الطريق

وأوضح اللواء محمد عبدالله سحلول إن الحملات تمت بجهود مستمرة من إدارة إشغال الطريق بقيادة إسلام عبد الحميد ومعاوني الإشغال بالتنسيق مع شرطة مرافق المنتزه، ويمثلها النقيب إبراهيم عبد المطلب وتتواصل الجهود لإعادة الانضباط بنطاق الحي.