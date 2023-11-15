بطل مسلسل «صراع العروش» يدعم فلسطين: «الصمت تواطؤ»

انضم الممثل الأيرلندي ليام كونينجهام، بطل سلسلة «صراع العروش» الشهيرة إلى قائمة الفنانين العالمين الداعمين للقضية الفلسطينية، وذلك من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل «X»، قائلا: «أن تقول بينك وبين نفسك (أليس هذا فظيعا) لا يكفي، الشيء الوحيد الذي يجعل الشر ينتصر هو ألا يفعل الطيبون شيئا.. الصمت تواطؤ».

ولم تكن المرة الأولى التي يعلن فيها ليام كونينجهام دعمه للقضية الفلسطينية حيث يستخدمه حساباته على منصات التواصل الاجتماعي للنشر حول الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال وذلك عبر خاصية «ستوري» على موقع «إنستجرام»، كما نشر مقطع فيديو أثناء مشاركته في مسيرة شعبية لدعم فلسطين في العاصمة الأيرلندية دبلن، أكتوبر الماضي.

نجوم العالم يوجهون رسالة لحكوماتهم لوقف إطلاق النار في غزة

وأمام موجة العنف الإسرائيلية المتزايدة يحاول عدد من النجوم في مختلف أنحاء العالم توجيه رسائل لحكوماتهم للتدخل في وقف إطلاق النار في فلسطين وإدخال المساعدات إلى داخل القطاع في ظل تعرضهم للقصف المستمر، حيث بعث 55 نجما في هوليوود رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، طالبوه فيها بالضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وإيقاف القصف الإسرائيلي على القطاع، بينما وقع 3 آلاف فنان ومثقف بريطاني يطالبون فيها بوقف القصف على غزة وفك الحصار الممارس على القطاع.