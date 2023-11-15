كاظم الساهر يدعم شعب فلسطين: القلب حزين ومحبط (فيديو)

حرص الفنان كاظم الساهر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» على دعم الشعب الفلسطيني بعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال كاظم الساهر فيديو له: «القلب حزين ومحبط لمًا نشاهده من هذه الأحداث الدامية وللأسف يدفع ثمنها الأبرياء، كلنا معكم، والكل يحاول فعل أي شيء من أجلكم، نحن نحبكم إخواتنا في غزة وقلوبنا معكم، أتمنى أن ينتهي هذا المشهد وأتمن أن يعم السلام والأمل دمتم بخير».

كاظم الساهر يهدي أغنية لأهل غزة

وأعلن كاظم الساهر مؤخرا عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» إهداء لأهل غزة.

وكتب «كاظم»: «في إطار سعينا المتواصل لدعم أهلنا بكل ما أوتينا من الأدوات والإمكانات والصداقات في الشرق والغرب، أقوم بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية، بإنتاج أغنية Hold Your Fire، بهدف تسليط الضوء بشأن الكارثة الإنسانية، والدعوة إلى إنهاء الحرب المدمرة ولقد اخترنا أن تكون باللغة الإنجليزية، لإيصال رسالة إلى العالم تدعو لوقف العنف الذي يمارس على المدنيين الأبرياء».