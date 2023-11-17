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وزير الأوقاف الفلسطيني: بلادنا في سجن كبير تحت حصار الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

منتصر سليمان
05:44 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

قال الدكتور حاتم البكري وزير الأوقاف الفلسطيني، إن أكثر من 50 مسجدا تم تدميرها جراء القصف الإسرائيلي على غزة.

وأضاف وزير الأوقاف الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال الإسرائيلي يقيم الحواجز العسكرية في القدس ويفرض إجراءات ستشعل حربا في المنطقة.

عمليات عسكرية في فلسطين

وتابع حاتم البكري: «المدن الفلسطينية أصبحت سجنا كبيرا للشعب الفلسطيني تحت الحصار الإسرائيلي، المستوطنون ينفذون عمليات عسكرية في فلسطين تحت حماية الاحتلال الإسرائيلي».

تحقيق في جرائم إسرائيل

وقال كريستيان لندرمير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إنه يجب إجراء تحقيق مستقل في الهجوم الإسرائيلي على المستشفيات في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف لندرمير: «فرقنا تعمل في الشوارع بقطاع غزة لدعم المصابين بعد انقطاع الاتصالات، ونحن في حاجة ماسة لإدخال الوقود إلى قطاع غزة لتشغيل المستشفيات، ومستشفى الشفاء في غزة يحتاج إلى الوقود اللازم لتشغيله».

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بقلم منتصر سليمان