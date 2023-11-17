صدقي صخر يروي موقفا محرجا بسبب الشبه مع محمد صلاح

يتعرض الفنان صدقي صخر، للعديد من المواقف المحرجة، بسبب الشبه بينه وبين محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر.

موقف محرج لصدقي صخر بسبب محمد صلاح

وروى صدقي صخر لـ«الوطن»:«كنت ماشي في الشارع منذ أيام، وفجأة لقيت ناس من بعيد بتشاور ليا وجايين جري عليا، وفجأة أول ماقربوا ليا، قالوا ليا إحنا اسفين كنا فاكرينك محمد صلاح، فاتصدمت اللي هو الناس مش عارفين شخصي، ولكن أنا بحب محمد صلاح وأقدر موهبته، وما وصل له من إنجازات، وأتمنى له التوفيق في كل مشواره الرياضي».

نجاح صدقي صخر في مسلسل صوت وصورة

وفى سياق آخر، يحقق الفنان صدقي صخر، نجاحا كبيرا خلال الفترة الحالية، من خلال مشاركته في بطولة مسلسل «صوت وصورة»، الذي يعرض حصريا عبر شاشة قناة «dmc».

وتدور أحداث مسلسل صوت وصورة حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.