فلسطين تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية حياة 10 آلاف مواطن بمجمع الشفاء

حملت وزارة الخارجية الفلسطينية الاحتلال المسؤولية المباشرة عن حياة نحو 10 آلاف مواطن داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة وتطالب بتدخل دولي عاجل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

إنقاذ حياة المواطنين في مجمع الشفاء

وطالبت الخارجية الفلسطينية المنظمات الإغاثية والدولية بسرعة التحرك لإنقاذ حياة المحتجزين داخل مستشفى الشفاء.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، بدخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة، في ظل نفاد الوقود داخل القطاع وتأثر المستشفيات.

إدخال الوقود إلى غزة

ووافقت إسرائيل على توريد 24 ألف لتر من الوقود للشاحنات المخصصة لعمليات الأمم المتحدة في غزة، بحسب وكالة «رويترز».

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قررت إسرائيل السماح لشاحنات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بنقل عدة آلاف من الليترات عبر معبر رفح، لصالح الأنشطة الإنسانية، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة من 40 يومًا.