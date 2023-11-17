رئيس مدينة دمنهور: إزالة 265 حالة تعد على الأراضي الزراعية حتى الآن

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالبحيرة برئاسة محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، حملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بالتنسيق مع الزراعة وقوات الأمن.

حملات إزالة تعديات على الأراضي بدمنهور

أوضح «كچك»، أن تلك الحملات أسفرت عن إزالة 265 حالة تعدٍ على مساحة 55 ألف مترا منذ تكثيف الحملات المكبرة نهاية أكتوبر المنقضي؛ تنوعت ما بين سملات وقواعد خرسانية وأسوار مقامة بالطوب الأبيض وأعمدة ومبانٍ مكتملة بالطوب الأبيض والأسمنت ومباني بالطوب الأحمر .

ووجه رئيس المدينة، رؤساء الوحدات القروية بالتنسيق مع الزراعة بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد، والتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.

حماية الأراضي الزراعية

يأتي ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية الأراضي الزراعية والتصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء على الأراضي الزراعية، ضمن الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب.

كما تأتي حملات إزالة التعديات في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة التصدي بكل قوه وحزم لردع المخالفين، مع استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعديات عليها.