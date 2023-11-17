شاب فلسطيني يوجه رسالة شكر إلى المصريين.. «شالونا فوق راسهم»

جهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على غزة، في 7 أكتوبر الماضي والمستمر حتى الآن، مما سبب دمارا كبيرا على القطاع، وأسفر عن سقوط شهداء وصلوا عددهم إلى 11675، وجرحى إلى نحو 32 ألف جريح، لتبدأ مصر في إرسال المساعدات الإغاثية غلى الأشقاء في فلسطين إلى جانب استقبال المصابين لتلقي العلاج.

الفسلطينيون يشكرون الشعب المصري

هذا إلى جانب الجهود السياسية لوقف إطلاق النار، والدعم المستمر للقضية الفلسطينية ومطالبات حل الدولتين والتحركات الدبلوماسية العديدة على كافة الأصعدة لحل الأزمة ووقف العدوان الغاشم.

وعبّر كثير من الأشقاء في فلسطين عن امتنانهم للشعب المصري، لوقوفه بجانبهم، ودعمهم المستمر للقضية الفلسطينية، وبدأوا يتحدثون عن ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تحولت صفحاتهم إلى رسائل حب عن المعاملة الطيبة التي يلقونها من شعب «أم الدنيا».

قال شاب فلسطيني، في رسالة نشرها عبر صفحته على «إنستجرام»، وجرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة لما تحمله من رسالة حب إلى الشعب المصري: «السلام عليكم أنا فلسطيني غزاوي من مدينة غزة جيت قبل الحرب بكام يوم وقامت الحرب وصرنا متعلقين بالحرب، فعاوز أوصل أكتر من معلومة للشعب المصري شعب عظيم، متوقعش أن في حد بيحبنا في العالم كله أد الشعب المصري ومواقف كثيرة تثبت ذلك الأمر».

«المواقف واضحة ومبينة أي مواطن مصري لما يعرف أني فلسطيني تحسه عاوز يشيلنا فوق رأسه يعمل أي حاجة عاوزني أعملها كما في مواقف كتير حصلت معايا»، كما يروي الشاب الفلسطيني في رسالته عن موقف المصريين تجاهه.

مواقف المصريين مع الفلسطينيين

«الأطباء المصريون لا يأخذون ثمنا للكشف عندما يعلمون أنني فلسطيني»، بهذه الكلمات أوضح الشاب شهامة المصريين معه بمجرد علمهم أنه من فلسطين: «الدكتور قالي ده أقل واجب نعمله مع أهل فلسطين، وفي الميكروباص أول ما يعرف أني فلسطيني يبقى عاوز يشيلني على رأسه وإن شاء الله نروح بلدنا بالسلامة ونحكيلهم إيه اللي حصل معانا في مصر من الشعب المصري العظيم».