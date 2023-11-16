«التحالف الوطني» يكشف حجم المساعدات المقدمة لدعم الأشقاء في فلسطين

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهوده في تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في غزة؛ دعمًا لهم لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أدت لسقوط المئات من الشهداء والمصابين.

حجم المساعدات المقدمة للأشقاء في فلسطين

وكشف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن حجم المساعدات المقدمة للأشقاء في فلسطين، مشيرًا إلى أن المساعدات الغذائية تضم 238 شاحنة بواقع 4760 طنا، و78 شاحنة تضم 1560 طنا، و21 شاحنة من المساعدات الإغاثية بواقع 420 طنا.

وأوضح التحالف أن القوافل بالمشاركة مع مؤسسة حياة كريمة، بالإضافة إلى 32 كيانا، بمشاركة 6700 متطوع.

جدير بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعلن مد جسر مستمر من المساعدات الإغاثية لدعم الأشقاء في قطاع غزة، يتكون من عشرات الشاحنات بشكل يومي.