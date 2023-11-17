أستاذ علوم سياسية: التحرك المصري تجاه الأوضاع في غزة أحرز نجاحا باهرا

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن التحرك المصري تجاه الأوضاع في قطاع غزة والقضية الفلسطينية، أحرز نجاحا باهرا في دخول مساعدات وشاحنات وقود تحافظ على مقومات الحياة في قطاع غزة.

الجهد الدبلوماسي والسياسي المصري

وقال الدكتور حسن سلامة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الجهد الدبلوماسي والسياسي المصري منذ اللحظة الأولى في السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن لم ينقطع على كل المستويات سواء إدخال مساعدات عبر معبر رفح البري أو الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بدخول هذه المساعدات لتوفير مقومات الحياة للقطاع.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أنه رغم التعنت الإسرائيلي كان هناك إصرار مصري دائم ونجح هذا الإصرار في وقف هذا التعنت خلال الفترة الماضية وكللت هذه الجهود بالنجاح مع قرب نفاذ الوقود وتأثيراته السلبية على مقومات الحياة خاصة المستشفيات التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي بالقصف.

دخول المساعدات لقطاع غزة

وأشار الدكتور حسن سلامة إلى أن أحد الجهود كان الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية المصري ونظيره الأمريكي الذي أكد على دخول المساعدات لقطاع غزة تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الذي يقول لابد من هدن إنسانية وإدخال المساعدات للحفاظ على مقومات الحياة داخل القطاع.