إحالة 10 موظفين للتحقيق لتغيبهم عن العمل في بني عبيد بالدقهلية

قام متولي عبد العال، رئيس مركز ومدينة بني عبيد، بعمل جولة تفقدية وبالتفتيش المفاجئ في عدد من المصالح الحكومية والإدارات والوحدات الصحية والمستشفيات للاطمئنان على سير العمل ومدى الانتظام ومدى تقديم كافة الخدمات المطلوبة للمواطنين والالتزام بتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم تنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع محافظة الدقهلية وعدد من الجهات المعنية ومديريات المحافظة للعمل على ضرورة الانضباط والالتزام الوظيفي.

إحالة 10 موظفين للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالدقهلية

قال رئيس مجلس مدينة بني عبيد في بيان، إنه بالتفتيش المفاجئ ومراجعة دفتر الحضور والانصراف تبين تغيب عدد من الموظفين في مجلس المدينة بمختلف الإدارات حيث تم إحالة 10 من الموظفين إلى جهات التحقيق بالشؤون القانونية بسبب عدم تواجدهم وتغيبهم عن العمل خلال أوقات العمل الرسمية وتكليف مدير الشئون الإدارية ومدير الشؤون القانونية بعمل مذكرة تفصيلية بذلك.

استمرار المرور والمتابعة الميدانية للتفتيش على كافة المصالح

وأكد رئيس مجلس مدينة بني عبيد، يأتي ذلك وفقاً للخطة الموضوعة من قبل القيادة السياسية في متابعة أحوال المواطنين وتفتيش الإدارات الحكومية بمختلف المجالات والتأكد من وجود الموظفين والعاملين والأطباء في أماكنهم في توقيت العمل الرسمي بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية، مشددا على استمرار المرور والمتابعة الميدانية للتفتيش على كافة المصالح والمنشآت الحكومية داخل نطاق المركز للتأكد من تواجد جميع الموظفين لتقديم كافة الخدمات للمواطنين فى شتى المجالات الخدميه لتيسير وتسهيل الإجراءات المطلوبة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.