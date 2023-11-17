المرشح الرئاسي حازم عمر: 80%؜ من مشكلات محافظات الدلتا تتعلق بالمحليات

قال المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري إنه استمع خلال الفترة الماضية لمشكلات المواطنين بمختلف محافظات مصر وفيما يتعلق بمحافظات الدلتا فكان 80؜% من الشكاوى تتعلق بالقطاع المحلي.

وأوضح حازم عمر: «لكننا عمدنا خلال الفترة الماضية على أن يتضمن برنامجي الانتخابي حلول جذرية لجميع المشكلات والأزمات التي يعاني منها القطاع المحلي على أن تتمثل في عدة مراحل أولها ضرورة إعادة تقسيم المحافظات وإنشاء محافظات جديدة وتقسيمها لمناطق صناعية ومنع التعديات والعشوائيات وتحسين مستوى الخدمة التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين».

وتابع عمر قائلا: «فضلا عن إصدار قانون للمحليات ينهي كل الإشكاليات التي عانى منها القطاع خلال السنوات الماضية إضافة إلي تدريب وتأهيل العنصر البشري بالقطاع المحلي ليكون كفؤا بدوره».

حازم: يجب أن تكون هناك موارد ذاتية خاصة بالمحافظات

وواصل: عمدنا إلى أن تكون هناك موارد ذاتية خاصة بالمحافظات لتكون عونا لمحفزاتها المادية، وتطرق عمر للحديث عن المدن العمرانية الجديدة وقال وضعت خطة ناجزة لتمثيلهم محليا».

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي نظمته الحملة الإنتخابية لإستعراض أبرز المشكلات التي تواجه محافظات الدلتا وإستعراض الحلول التي يضمنها البرنامج الإنتخابي الخاص بالمرشح