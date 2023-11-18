مواعيد مناقصات إنشاء محطة وتجهيز معامل مياه في المنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن إجراء مناقصتين عامتين للعام المالي 2024/2023، الأولى بنظام المظروفين، والثانية بنظام المظروف الواحد.

وذكر بيان نشرته الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى في المنيا علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن المناقصة الأولى في جلسة 2 ديسمبر المقبل وتتضمن عملية إنشاء توسعات محطة مياه بنى مزار بطاقة 110 لتر في الثانية، وذلك بمركز بني مزار محافظة المنيا وسعر كراسة الشروط 5000 جنيها ومبلغ التأمين 400000 جنيها.

تجهيز معامل داخل محطات مياه الشرب

المناقصة الثانية بجلسة 3 ديسمبر المقبل وتتضمن تجهيز معمل محطات (محطة مياه عرب الزينة المرشحة - مركز سمالوط - محطة مياه المطاهرة المرشحة - مركز أبوقرقاص - محطة معالجة ملوى - محطة بني أحمد الشرقية مركز المنيا) محافظة المنيا وسعر كراسة الشروط 2000 جنيها ومبلغ التأمين 55000 جنيها.

ويمكن لشركات المقاولات المشاركة في المناقصات بتقديم عطاءاتها، مقابل سداد ثمن كراسة الشروط، وهي 100 صندوق عاملين، أو 140 جنيهًا مصريًا.

مواعيد المشاركة وتقديم العطاءات

يجب تقديم العطاءات في موعد غايته الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الجلسة، وإذا صادف يوم الجلسة أجازة رسمية، يعتبر موعد الجلسة أول يوم عمل كما أن الشركة تحتفظ بالحق في قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب.

ويمكن لشركات المقاولات الحصول على كراسة الشروط من مخازن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، شارع عدنان المالكي أرض سلطان في مدينة المنيا.