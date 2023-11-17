«حماة وطن» ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالدقهلية

نظم حزب حماة الوطن في محافظة الدقهلية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بقرية سنتماي التابعة لمركز ومدينة ميت غمر.

وأكد المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، وأمين حزب حماة وطن بالدقهلية، خلال المؤتمر الجماهيري دعم الحزب بأكمله للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لما قدمه من إنجازات ومجهودات كبيرة في سبيل النهوض بمصر ووقوفه بجانب الشعب المصري خلال فترة الإرهاب الأسود، ومصر هذه الفترة بحاجة إلى رجل وطني ذو أخلاق ومبادئ وعسكري وسياسي مٌحنك يٌدير الدولة بشكل صحيح وفي مسارها الصحيح، وخاصة في ظل الأزمة التي نمر بها وهو حرب غزة ومخططات الأعداء في تهديد الأمن القومي المصري والسيسي قالها صريحة لن يسمح لأحد بتخطي الحدود.

حماة وطن نؤيد كل قرارت السيسي الحكيمة

وتابع أمين حزب حماة وطن بالدقهلية: «نحن جميعا نقف خلف قيادتنا السياسية ونؤيد كل قرارات الرئيس السيسي الحكيمة وخاصة في قراره الأخير في رفض تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وتركها للعدو كان قرارا جريئا وحاسما وتكلم بكل قوة وصرامة وهذا يثبت أن مصر في عهده بخير وتتبوأ مكانة عالية وفي الريادة ولها ثقل وصوتها مسموع السيسي نقل مصر من الظلام إلى النور، ونحن سنرد الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الانتخابات الرئاسية سنكون صفا واحدا ويدا واحدة، وكلمة واحدة وهي دعم ومساندة الرئيس السيسي في الانتخابات هو الأجدر بقيادة البلاد».

وواصل: كل الشكر للقيادة السياسية لموقفها الداعم لأهل غزة والقضية الفلسطينية ودخول المعونات عبر قطاع رفح، ونرسل من موقعنا برقية دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.