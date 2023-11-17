«التموين»: سعر السكر بـ12.5 جنيه لهذه الفئات

سعر كيلو السكر في البطاقات التموينية يأتي منخفضا، عن سعره الحر في منافذ التموين، والمجمعات الاستهلاكية، وكذلك السوق المحلية، والسلاسل التجارية المنفذة لقرارت مبادة تخفيض أسعار السلع لمدة 6 أشهر.

وأفادت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن سعر كيلو السكر في البطاقات التموينية يسجل 12.60 جنيه، وهذا لأصحاب البطاقات التموينية، مؤكدة بالحفاظ على سعر كيلو السكر المدعم للبطاقات عند نفس السعر دون أي زيادات.

سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية

وأوضحت «التموين والتجارة الداخلية»، أن سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، يبلغ 27 جنيها وهذا لغير الحاملين للبطاقات التموينية.

يذكر أن سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية في نوفمبر 2023 شهد تخفيضًا ضمن مبادرة تخفيض الأسعار في السلاسل التجارية ليصل سعره 27 جنيها، بينما يباع لأصحاب البطاقات التموينية بـ12.60 جنيه مع التزام البقالين بقرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بتحديد حصة البطاقة من السكر بواقع سكر واحد للفرد، وبحد أقصى 6 أفراد للبطاقة الواحدة.

ضخ مكثف للسكر خلال أيام

فيما تشهد الأسواق خلال أيام، ضخ مكثف من السكر، وفقا لتعاقد هيئة السلع التموينية على كمية 100 ألف طن من السكر من أجل تعزيز المخزون الآمن من السكر مع تلبية احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية المهمة.