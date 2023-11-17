خطوات تجديد رخصة قيادة السيارة إلكترونيا.. «مش لازم تروح المرور»

يعد تجديد رخصة قيادة السيارة من أكثر الأشياء التي تهم مالكي المركبات، حرصا منهم على التجديد فور انتهاء مدتها لتجنب دفع غرامة مالية، وحرصت الإدارة العامة للمرور على إتاحة الفرصة للمواطنين في تجديد رخصة قيادة سيارة 2023 إلكترونيا، دون الذهاب لوحدة المرور.

ويستطيع المواطنين إجراء العديد من الخدمات المرورية إلكترونيا، ومن أبرزها تجديد رخصة السيارة من المنزل دون الذهاب إلى وحدات المرور، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات تجديد رخصة قيادة سيارة 2023 عبر بوابة مصر الرقمية.

خطوات تجديد رخصة قيادة سيارة 2023 إلكترونيا

- يدخل الراغب في تجديد رخصة قيادة سيارة 2023 على موقع بوابة مصر الرقمية عبر محرك البحث جوجل.

- اختيار الخدمات الخاصة بالمرور من خلال الضغط على أيقونة «مركباتي».

- اختيار الأيقونة الخاصة بتجديد رخصة قيادة سيارة.

- يقوم الراغب في تجديد رخصة القيادة بتسجيل الدخول عبر بوابة مصر الرقمية، بإدخال رقم الهاتف المفتوح منه الحساب على البوابة وكلمة المرور الخاصة به.

- إدخال البيانات الخاصة برخصة القيادة المراد تجديدها، ثم الضغط على تجديد ليتم تسجيل الطلب.

- يتم تحديد طريقة السداد لتكون عبر الفيزا، ثم إدخال بيانات البطاقة البنكية لإتمام طلب تجديد رخصة قيادة سيارة.