«الداخلية»: تكثيف الخدمات المرورية ورفع حالة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

قام رجال الشرطة بمساعدة المواطنين لمواجهة موجة الطقس السيئ، التي شهدتها بعض المحافظات، إذ تواجد رجال الشرطة في كافة الشوارع والميادين، لتسيير حركة المرور، وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين، وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية، والهادف نحو تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين، ولاسيما في المواقف الطارئة.

تكثيف الخدمات المرورية

وكثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق فى المحافظات، التي تعرضت لموجة الأمطار، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعى لمساعدة المواطنين من قائدى السيارات، الذين تعطلت سياراتهم على الطرق إضافة إلى نشر الأوناش المرورية، لرفع أي معوقات مرورية إلى جانب مساهمة قوات الحماية المدنية فى إزالة تجمعات المياه.

رفع درجة الإستعداد

ورفعت الوزارة درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية، وتجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة فى الحد من آثار الأمطار، وتقديم المساعدة للمواطنين والتدخل الفوري في كافة المواقف الطارئة.

وأوضحت الوزارة أن التواجد الفعال لرجال الشرطة، كان له بالغ الأثر في الحد من تداعيات الأمطار، ومساعدة المواطنين في الوصول إلى منازلهم سالمين، الأمر الذي لاقى استحسان ورضاء المواطنين، الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية.