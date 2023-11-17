انطلاق مؤتمر التحالف الوطني لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الإسكندرية

انطلق منذ مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة الإسكندرية، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية، بمكتبة الإسكندرية بحضور تجاوز ألفي شخص.

وشهد المؤتمر حضور شعبي كبير بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية المختلفة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وطلاب الجامعات وممثلي اتحادات الطلاب في الإسكندرية.

فيديو عن المشروعات الكبرى القومية

وانطلق المؤتمر بعرض فيديو تحت عنوان «حكاية وطن»، عن المشروعات الكبرى القومية والتنموية وإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من المجالات.

كلمات عدة من ممثلي فئات الشعب المصري

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر كلمات عدة من ممثلي فئات الشعب المصري والحديث عن أسباب دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة بالفوز خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد النائب إيهاب زكريا، منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة الإسكندرية، في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر يقدم معلومات عن إنجازات الدولة المصرية خلال فترة حكم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي السابقة، مؤكداً أن المؤتمر يهدف إلى خلق وعي لا تأييد فقط.