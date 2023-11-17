«مستقبل وطن» بالدقهلية: دعم السيسي في الانتخابات واجب بسبب إنجازاته

أكد جمال عبد الظاهر، أمين التنظيم في حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، أن تنظيم مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمثابة رسالة للرئيس تؤكد أننا معه قلبا وقالبا، ومشاركتنا في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو رد الجميل له.

دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وقال «عبد الظاهر» خلال مؤتمر جماهيري نظمه حزب مستقبل وطن في استاد المنصورة، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، «يكفي الأمن والأمان الذي تشهده مصر، إذا قمنا بعملية مقارنة لما نعيشه الآن والماضي قبل عام 2014، وتواجد اللجان الشعبية التي كانت تحرس المنازل، وكان الإرهاب موجودا في ربوع الوطن، والخوف كان يسيطر علينا وعلى الشعب المصري آنذاك، وبعدما عاد الأمن والأمان الذي حققه الرئيس السيسي لا بد أن نقف يدا بيد ونتواجد جميعا يوم الانتخابات لدعمه».

وتابع «عبد الظاهر»: لو ألقينا نظرة على بعض الدول وشاهدنا ما يحدث بها، يجعلنا نعيد النظر ونحمد الله على نعمة الأمان في وطننا، ومصر بفضل الله أولا ثم الرئيس السيسي ما زالت صامدة مستقرة لم يطلق فيها صفارة إنذار واحدة.

كما قالت ولاء عبد الفتاح، أمين الشباب بحزب مستقبل وطن بالدقهلية، إن مشاركة الأحزاب السياسية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، أمر مشرف بسبب الإنجازات التي نشهدها على أرض الواقع، بالإضافة لتمكين المرأة والشباب في عهده، مضيفة: «شهدنا تمكين شبابي في كل المجالات، وكل شيء أصباح ممكنا ومتاحا، ولا توجد وساطة ولا محسوبية.

وتابعت أمين الشباب، أن تمثيل المرأة في المجالس النيابية والشيوخ بلغت نسبته 25%، والشباب أصبحوا يتقلدون مناصب قيادية عليا في عهد الرئيس السيسي، كما قام بعمل مشاريع عديدة ساهمت في خفض نسبة البطالة بشكل كبير، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الموجود في كل المحافظات مهم جدا لدعم الشباب.

الشعب المصري أصيل وسيرد الجميل

فيما قالت النائبة شيماء نبيه، أمين المرأة بحزب مستقبل وطن بالدقهلية، إن الشعب المصري أصيل، وسيرد الجميل للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة، مضيفة «جميعنا معه وسندعمه ونقف خلفه، لأنه اهتم بقضايا المرأة وقدم لها الكثير من الأدوار، نجد المرأة تقف بجوار الرجل ومواظبة على التضحية والعطاء والعمل والإبداع، واليوم نجتمع لنقول كلمة حق في القائد والزعيم، ونهتف بقوة إحنا معاك يا ريس».