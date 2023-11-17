ضبط 3 أطنان سكر تمويني قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية حملة برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل المديرية وهاني جاد الله رئيس الرقابة التموينية رفقة حملة إدارة تموين مدينة الزقازيق برئاسة عبدالله إسماعيل مدير الإدارة وأحمد محمد مرسي رئيس الرقابة التموينية بالإدارة.

ضبط أكثر من 3 أطنان سكر تمويني مهرب

قامت الحملة بتحرير محضر 15657 لسنة 2023 جنح ثان ضد متعهد سيارة نقل سلع تموينية لاستيلائه على حصة تموينية قدرها 3517 كيلوجرام سكر تمويني معبأ بسيارته فيما تم تسليم المضبوطات للشركة العامة لتجارة الجملة وتحرر المحضر اللازم وجرى عرض المتعهد على النيابة العامة فيما تحرر المحضر 11322 لسنة 2023 جنح أول الزقازيق ضد مالك مشروع جمعيتي لغلقه المحل وعدم ممارسة النشاط كما يجب.

ضبط الأسواق ضمن الرقابة التموينية

يأتي ذلك ضمن دور مديرية التموين في إطار الحملات التموينية والرقابية وتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز وتشديد الرقابة على متعهدي نقل السلع التموينية والتي تقوم بها تموين الشرقية لضبط الأسواق وعدم اختفاء أو استغلال السلع ورفع أسعارها فيما يتنافى مع مصلحة الدولة والمواطن.