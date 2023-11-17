نائب رئيس حزب مصر أكتوبر: الرئيس السيسي جاء في توقيت مهم وأعاد الأمن لمصر

أكد اللواء محمود خميس، النائب الأول لرئيس حزب مصر أكتوبر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأقدر على قيادة مصر في المرحلة المقبلة، موضحاً أن الانتخابات الرئاسية تأتي بتوقيت صعب ومهم في عمر العالم وليس الدولة المصرية فقط.

مناشدة المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

ورحب «خميس»، خلال كلمته بالمؤتمر الذي ينظمه الحزب بمدينة بلبيس في الشرقية، بالحضور الذين جاؤوا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، موجها الشكر للحضور من الأحزاب السياسية وكذلك أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب الذين وصفهم بأنهم «أمل مصر».

وناشد «خميس» الأهالي بالنزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، موضحاً أن الانتخابات تأتي في توقيت مهم.

الرئيس السيسي أعاد الأمن للبلاد

وقال خميس إن مصر في احتياج لرئيس صادق ذي عقيدة، يخشى الله، وهذه الصفات جميعها متوفرة في الرئيس السيسي، الذي يحب الفقير قبل الغني، ويشعر بالمحتاجين، مطالبا الجميع بالالتفاف حول القيادة السياسية.

وأشار نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن الرئيس السيسي أعاد الأمن والأمان لمصر بعد غياب، وكان عادلا لا يعرف وساطة أو محسوبية ويحاسب من يخطئ، مضيفا أن مصر قبل السيسي كانت تقدم صناعات صغيرة ومتوسطة، والآن أصبح لديها صناعات كبيرة يحتاجها العالم.

وأكد، خلال مؤتمر حزب مصر أكتوبر، أن مصر واجهت مؤامرة كبيرة، ولكن الرئيس السيسي كان صلبا لا يهتز أمام التهديدات الخارجية، وأرسله الله قبل إسقاط الدولة المصرية.