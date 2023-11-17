الفنانة كندة علوش تطلب من جمهورها الدعاء لأهل غزة

طالبت الفنانة كندة علوش عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «X»، الصلاة والدعاء لأهل غزة وأطفالها بعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتتالية.

وكتبت كندة علوش قائلة: «اللهم لاتحرمني سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك ولاتصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌تُرَد وافتح لنا بابا في الجنّةِ لا‌يُسَد واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم، أكثروا من الصلاة والدعاء لأهلنا وأطفالنا في غزة وفلسطين‏⁧‫.. جمعة مباركة»‬⁩.

اللهم لاتحرمني سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك ولاتصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين

اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌تُرَد وافتح لنا بابا في الجنّةِ لا‌يُسَد واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم

أكثروا من الصلاة والدعاء لأهلنا… — Kinda Alloush (@KindaAlloush) November 17, 2023

كندة علوش تتضامن مع شعب فلسطين

وتتضامن الفنانة كندة علوش مع الشعب الفلسطيني، وتعلق باستمرار عبر موقع التدوينات القصيرة «x» حيث علقت مؤخرا على مشهد نزوح الفلسطينين قائلة: «مؤلمة مشاهد النزوح كمشاهد الموت أو أكثر مجبرين على الرحيل.. وجوه متعبة وحزينة تجرجر حيواتها ومنازلها وقصصها خيباتها وأفراحها خلفها.. تعيد للذاكرة مشاهد النزوح الفلسطيني في 48 ومشاهد النزوح السوري.. أتمنى أن ينتهي هذا الكابوس نهاية سعيدة ولكني لا أدرك كيف، غزة تُباد‬⁩»‬⁩.