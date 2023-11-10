كندة علوش: يذهلني صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بالبقاء

دعمت الفنانة كندة علوش عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الشعب الفلسطيني بعد العدوان الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت كندة علوش قائلة: «يذهلني هذا الشعب يذهلني صموده وصبره.. يذهلني تشبثه بالأرض وقدرته على التحمل وتمسكه بالبقاء.. يذهلني تعامله مع فكرة الموت وكأنه حدث اعتيادي عابر.. تذهلني قوته وصلابته، وتبدو حياتنا تافهة.. إذا ماقورنت بحياته، همومنا مخاوفنا مشاكلنا.. كم يجب أن نتعلم منه، غزة‬⁩ ⁧‫فلسطين حرة».‬⁩

كندة علوش تدعم أهل غزة

ودعمت كندة علوش منذ ايام شعب غزة عبر موقع التدوينات القصيره «إكس» قائلة: لن تعود الحياة كما عهدناها قبل 7 أكتوبر‏، لن نعود كما كنا حتى أولئك الذي يبدو وكأنهم لا يكترثون لن يعودوا كما كانوا‏، فالهواء الذي نتنفسه بات أثقل والأرض اهتزت ومالت استقامتها‏، بات للعب الأطفال وضحكاتهم قدسية أكبر وفقدت كل المظاهر والتفاهات معناها، أما الألم فتغير معناه واستقر في عمق القلب للأبد.