وكيل وزارة الشباب بالإسكندرية: أندية التطوع والفتاة تشارك في التوعية بالانتخابات

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية إن أندية التطوع والفتاة والمرأة بمراكز الشباب تشارك في التوعية الانتخابية كعمل تطوعي، بهدف ترسيخ العمل الإيجابي والمشاركة السياسية لدى المواطنين.

الحفاظ على تطور المجتمع

وأضافت «الشريف»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن العمل التطوعي يعتبر اختيارًا جيدًا للاستفادة من الخبرات المهمة للشباب، وخلال هذا العمل يكتسب الشخص البعض مهارات جديدة، وتتحسن لدية بعض المهارات الأخرى الموجودة لديه، ويساعد العمل التطوعي والأنشطة المتعلقة به على الحفاظ على تطور المجتمع.

المرأة تشارك في التوعية

وأوضحت أن أندية المرأة والفتاة تساهم في نشر التوعية الانتخابية، خاصة أنها اكتسبت خبرة كبيرة من خلال الأنشطة المختلفة التي تقدمها واحتكاكها بالجماهير، إذ يوجد أعضاء الأندية بمراكز الشباب وإقامة المعارض لهم أتاح لهم الفرصة لاكتساب خبرات حياتية مختلفة ويشاركون في نشر التوعية.