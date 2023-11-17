«حياة كريمة» تواصل فعاليات مبادرة «أنت الحياة» لليوم الثاني في قنا (صور)

تواصل مؤسسة حياة كريمة، فعاليات مبادرة «أنت الحياة»، لليوم الثاني على التوالي، بمحافظة قنا، قرية فاو قبلي، مركز دشنا، بتقديم عدد كبير من الخدمات والفاعليات ضمن المبادرة، لخدمة أكبر عدد من المواطنين في المحافظة وتقديم الدعم لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية.

خدمات مبادرة أنت الحياة

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة، أن فعاليات مبادرة «أنت الحياة» تقدم خدماتها لأهالي محافظة قنا؛ منها القوافل الطبية، استقبال الحالات الإنسانية، بالإضافة إلى عقد ملتقى توظيفي، فعاليات ثقافية، مسرح العرائس والورش الحرفية.

وأضافت المؤسسة أن المبادرة استقبلت في اليوم الثاني، حالات الغارمين، إلى جانب عقد ندوات التوعية الخاصة بمكافحة الإدمان والتعاطي، امتحانات محو الأمية، وعدد من الأنشطة الرياضية المتنوعة، معرض الكتاب، وخدمة إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، وعدد من الخدمات والفعاليات المجانية.

انطلاق مبادرة أنت الحياة

يذكر أن مبادرة «أنت الحياة» انطلقت في محطتها الأولى بالفيوم في أغسطس 2022، لتصل بعدها إلى العديد من المحافظات المختلفة، بينها البحيرة وسوهاج المنيا والغربية وبني سويف والجيزة، وذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بجميع طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن.

وتعد مبادرة «أنت الحياة» إحدى مبادرات مؤسسة حياة كريمة، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة الأهالي والمواطنين، خاصة في المحافظات والقرى التي تعاني نقص الخدمات.