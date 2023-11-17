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«حياة كريمة» تنظم قافلة توعوية في مركز شباب عرب المعمل بالسويس

كتب:

حمدي عبد الله
03:26 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
قافلة حياة كريمة

قافلة حياة كريمة

شهد مركز شباب عرب المعمل التابع لحي فيصل بمحافظة السويس، تنظيم قافلة توعوية لخدمة أهالي المنطقة، شارك بها عدد من الجهات بالمحافظة.

 

خدمات متعددة في القافلة

وقدمت القافلة العديد من الخدمات، تضمنت دروسًا لمحو الأمية، وبعض الخدمات الطبية، والندوات التوعوية، واستمرت الفعاليات على مدار اليوم، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للاستفادة من خدماتها.

وشارك في المبادرة التي يتم تنفيذها برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وعادل الشيمي مدير عام الشباب والرياضة بالسويس، عدد من الجهات شملت مؤسسة حياة كريمة، ومديرية الشباب والرياضة، ومديرية الصحة والسكان، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

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ومن جانبه، قال محمود عبد العزيز منسق عام حياة كريمة في السويس، في تصريح خاص، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، متعددة في أركانها ومتكاملة في ملامحهاـ موضحا أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019، تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، في إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر.

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بقلم حمدي عبد الله