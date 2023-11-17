مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نقدر جهود الرئيس السيسي لوقف تهجير سكان غزة

قال رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة إن المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لإيقاف جرائم إسرائيل، متابعا «نعمل مع الدول العربية والإسلامية لوقف العدوان».

مصر أفشلت خلق نكبة ثانية

وأضاف «منصور»، خلال لقاء على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دور مصر مهم لإفشال مخطط إسرائيل لخلق نكبة ثانية وتدمير غزة مصر تقف إلى جانب القضية الفلسطينية وقفة عز وكرامة، متابعا: «نقدر جهود الرئيس السيسي لوقف التهجير سكان غزة».

وأشار إلى أن المجموعة العربية تعمل لإحالة جرائم إسرائيل للجنائية الدولية، كما نعمل مع جنوب أفريقيا لإحالة كل مسؤول عن العدوان للجنائية الدولية.

إيقاف العدوان

وأكد أنهم يقتربون من الوصول لحل لإيقاف العدوان والانتقال إلى أفق سياسي.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، بدخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة، في ظل نفاد الوقود داخل القطاع وتأثر المستشفيات.

ووافقت إسرائيل على توريد 24 ألف لتر من الوقود للشاحنات المخصصة لعمليات الأمم المتحدة في غزة، بحسب وكالة «رويترز».

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قررت إسرائيل السماح لشاحنات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بنقل عدة آلاف من الليترات عبر معبر رفح، لصالح الأنشطة الإنسانية، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة من 40 يومًا.