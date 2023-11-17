«تعليم الوادي الجديد»: حقيبة تدريبية لتعزيز الوعي المجتمعي للعاملين

قال المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، بالتجهيز والاستعداد لتنفيذ حقيبة تدريبية لمديرى وطلاب المدارس حول تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي» بالتعاون بين إدارة التدريب بالمديرية والأكاديمية المهنية للمعلمين

البرنامج يستهدف مديري المدارس بجميع المراحل في الوادي الجديد

وأوضح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن البرنامج يستهدف مديري المدارس لجميع المراحل معلم واحد وأخصائي واحد من كل مدرسة ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية لمدة 3 أيام، اعتبارا من الأحد 19 حتى الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 .

تفاصيل تنفيذ البرنامج التدريبي للمعلمين

وأضاف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أنه جرى تجهيز القاعات التدريبية لتنفيذ البرنامج، وإخطار الفئة المستهدفة بموعد ومكان تنفيذ البرنامج.

يحاضر في التدريب مجموعة من المدربين المعتمدين ذوى الخبرات من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تلبية متطلبات التنمية المستدامة ، ومواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي ، وبناء الإنسان المصري المتوازن الذي يتمتع بالوعي المجتمعي وقيم المواطنة ليسهم في بناء وطنه وتنمية مجتمعه