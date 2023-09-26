الرئيس السيسي يكشف أهمية تدريب المعلمين في الأكاديمية العسكرية

يعد التعليم في مصر أمل أمة يتحقق، وأوضح الرئيس السيسي خلال حديثه اليوم بجلسة «حكاية وطن»، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، المقامة في مقر جامعة قناة السويس، أهمية تدريب المعلمين في الأكاديمية العسكرية لتطوير مهاراتهم.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «كان فيه نقاش بأننا ليه بنودي الناس للأكاديمية العسكرية، أنا هكلمكم بمنتهى الصراحة لكل المصريين اللي بيسمعونا، أنتم بتقولوا إن حصل تطور كبير في مجتمعنا، تطوير جزء منه إيجابي وأكيد جزء منه سلبي، والمعلم اللي عاوزه موجود في المدرسة هناك يبقى مهاراته عاملة إزاي وانتماءات عاملة إزاي واستعدادته عاملة إزاي».

وأضاف: «أنا مش بشكك في انتماءات أو مهارات حد، لكن بقول هسلم أو هنسلم أبناءنا وبناتنا للمدير أو المعلم ده، وإحنا بننتقي، طب ما أنا عندي فرصة أبذل معاه جهد شوية ويمكن يبقى فيه إنفاق أكتر عليه علشان في نهاية الأمر أجهزه أو أعده أو يساعد بدور أنا محتاجه».

وواصل: «كلنا اتعودنا نتيجة وسائل الاتصال بقى دايما التليفون في إيدينا وبنضيع وقت معاه كتير وبنسهر شوية، طب أنا عاوز معلم يروح الساعة 6 الصبح المدرسة، فبقعده 6 شهور يصحى الساعة 6 الصبح، عاوز معلم يهتم بالرياضة، طب هو مكنش بيلعب رياضة قبل كده، فأنا بحطه في برنامج عام، لكن الفني مش بدخل فيه يعني التخصص».