رئيس لجنة حج الجمعيات بمطروح: بدء تلقي الطلبات للأعضاء بشروط

أعلنت الدكتورة دار السلام حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح ورئيس لجنة حج الجمعيات الأهلية بمطروح أنهم بدأوا في تلقي طلبات حج الجمعيات 2024، على مستوى محافظة مطروح، من أعضاء الجمعية العمومية في الجمعيات الأهلية المشهورة في مراكز ومدن مطروح، طبقاً لتعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج.

موعد انتهاء التقديم في حج الجمعيات

وقالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح لـ«الوطن» إن باب التقديم في حج الجمعيات 2024، مفتوح إلكترونيا علي موقع الوزارة أمام الراغبين من أعضاء الجمعيات حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري طبقاً للمواعيد الرسمية التي وضعتها الوزارة.

شروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2024

وأضافت وكيل وزارة التضامن بمطروح أن الوزارة وضعت شروطا لابد من توافرها في الراغبين في التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2024-1445 هـ، وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم لحج الجمعيات الأهلية مسجل ضمن أعضاء الجمعية العمومية بالجمعيات الأهلية.

- أن يكون المتقدم مسددا لاشتراك الجمعية السنوي من الأعضاء العاملين أو المنتسبين.

- أن تكون الجمعية أو المؤسسة مسجلة قبل شهر نوفمبر 2023.

- أن يكون المتقدم مقيدا بجمعية أو مؤسسة لم يوقع عليها جزاءات بسبب مخالفات مالية أو قانونية ثبت بحقها بحكم نهائي.

- ألا يكون المتقدم لحج الجمعيات 2024 سبق له أداء فريضة الحج من قبل، طبقاً لشهادة تحركات تقدم فور إعلان النتيجة.

- أن يكون المتقدم للحج مصري الجنسية وكامل الأهلية.

- ألا يقل سن المتقدم للرجال 25 عامًا، ووجود محرم للنساء أقل من 45 عامًا وألا يقل عمره عن 18 عامًا، ويتم حساب سن المتقدم من تاريخ 1 مارس 2024، ومنع تقديم أصحاب الأمراض مثل الكبد والكلي.