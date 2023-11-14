نتيجة حج القرعة بالرقم القومي 2024.. تعرف على الرابط والخطوات

الاستعلام عن نتيجة حج القرعة بالرقم القومي 2024، يشغل بال الآلاف من المواطنين في شتى أنحاء محافظات مصر، وذلك لمعرفة النتيجة، خاصة بعد ظهور إعلان القرعة في 15 محافظة منذ يوم السبت الماضي وحتى اليوم، بينما ينتظر أبناء المحافظات الأخرى، إجراء قرعة الحج خلال اليوم الثلاثاء وحتى الخميس من الأسبوع الجاري.

وتستعرض «الوطن»، رابط الاستعلام عن نتيجة حج القرعة بالرقم القومي 2024، من خلال الموقع الرسمي لبوابة الحج المصرية.

الاستعلام عن نتيجة حج القرعة بالرقم القومي 2024

وللحصول على نتيجة حج القرعة بالرقم القومي 2024 يجب اتباع هذه الخطوات:

- الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة، من خلال الضغط من هنـــا.

- الضغط على خانة استعلام عن نتيجة القرعة.

- إدخال الرقم القومي ورقم المصنع «المدون أسفل صورة البطاقة».

- إدخال كود التحققق الظاهر على الموقع.

- الضغط على بحث، وستظهر النتيجة بعد ذلك.

- إن كان صاحب الرقم القومي قد فاز في نتيجة قرعة الحج، سيستكمل الإجراءات المطلوبة لإنهاء أوراق السفر.

- على المتقدمين في باقي المحافظات التي لم تجري قرعة الحج، انتظار إجرائها في المواعيد المعلنة سابقًا ومن ثم الاستعلام عليها.

محافظات أعلنت نتيجة حج القرعة 2024

أجرت 15 محافظة القرعة في وقت سابق، وجرى إعلان النتائج بها، وهي: «بورسعيد، الغربية، بني سويف، الإسكندرية، دمياط، الدقهلية، المنيا، القليوبية، البحيرة، جنوب سيناء، أسوان، القاهرة، الجيزة، الشرقية، مطروح».