منسق التحالف الوطني بالإسكندرية: الرئيس السيسي أنقذ مصر وجعلها دولة قوية 

قال النائب إيهاب زكريا، منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة الإسكندرية، إن الرئيس السيسي، إنه يكن للرئيس عبد الفتاح السيسي كامل الشكر والتقدير في تعامله مع قضية غزة، وأثبت أن مصر دولة قوية لا دولة هشة أو ضعيفة.

النائب إيهاب زكريا: ندعم الرئيس لحمايته البلاد من مصير مجهول

وأضاف منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة الإسكندرية،: «نحن ندعم الرئيس السيسي لنجاحه في حماية البلاد وأهلنا وبيوتنا وأنقذ مصر من مصير مجهول، وهذا كلام أشعر به حقا وهو من كل قلبي».

وأوضح «زكريا»، خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري الذي نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة الإسكندرية، أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، كان أول من تبرع بدمائه لأهالي غزة خلال حملة التحالف الوطني ورفض التصوير وقتها، مشيرا إلى أنه كان يجب إعلان ذلك تقديرا لما بذله من دعم للتحالف الوطني.