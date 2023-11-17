التحالف الوطني ينظم مؤتمرات حاشدة بالمحافظات لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم، عددا من المؤتمرات الحاشدة بمحافظات الإسكندرية والفيوم وكفر الشيخ والبحيرة، وذلك لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات و المشروعات القومية بجمهورية مصر العربية ضمن فاعليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز».

وتم استعراض جميع الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة داخل كل من تلك المحافظات وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم كبير في جميع الأصعدة وعلى مستوى عدد كبير من المشروعات القومية بجميع القطاعات الخدمية والتنموية وكذلك حث المواطنين على ضرورة المشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم .

جاء ذلك بحضور جماهيري كبير للمواطنين و قادة الرأي بالمحافظات من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والمعلمين والرائدات الريفيات وممثلي المجالس القومية والقيادات الدينية المسلمة والمسيحية والعمد والمشايخ وممثلين عن الجمعيات النشطة والقيادات الشابة الفاعلة بالمحافظات.