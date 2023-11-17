محمد المسلمي يكتب.. «احرصوا على أن تكونوا صوتا فاعلا في الانتخابات الرئاسية»

من أجل الوطن نتحدث بكل صراحة وصدق، احرصوا على أن تكونوا صوتاً فاعلاً لمصر.. صوتكم أمانة لرسم مستقبل وطنكم، الديمقراطية فى الثقافة تعنى الوصول إلى الجماهير، والقيادة السياسية فى مصر تولى أبناءها فى الخارج اهتماماً خاصاً، وكل الدول الديمقراطية تعتبر الحق فى التصويت من الحقوق الأولى فى مبادئ المواطنة، وتصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية المقبلة يعد من أهم مكتسباتهم الديمقراطية، وبالتالى فإن طيور مصر المهاجرة بالخارج لها الحق فى اختيار من يتولى قيادة السفينة، ومن هنا نحث المصريين المقيمين فى الخارج على التوجه إلى القنصلية الخاصة بالإقامة بهم والإدلاء بأصواتهم من أجل إتمام العملية الانتخابية، حيث إنها من المراحل شديدة الأهمية بالنسبة لمصر، كما أن المشاركة السياسية فرصة لتعليم المواطنة للأجيال القادمة.

على مدار تاريخ مصر المعاصر تثبت طيور مصر المهاجرة بالخارج أنها على قدر كبير من المسئولية الوطنية التى سوف يشهد لها التاريخ ويكتب مواقفها الوطنية بحروف من نور.. فالتاريخ أيها السادة لا يكذب ولا يجمل الحقائق.. وإذ نحن نستقبل استحقاقاً انتخابياً رئاسياً تتجه الأنظار إلى قلب العروبة مصر.. ليسطر المصريون بالخارج ملحمة وصفحة جديدة فى تاريخ مصر الحديث، هذا واجب وطنى ينبع من إيمان راسخ بأهمية المشاركة فى تحديد مستقبل البلاد واختيار من سيقود السفينة وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة الصعوبة.

فالتطوع والعطاء من أجل مصر يترجم مشاعر الولاء والانتماء من أجل الوطن، ومن أجل الحفاظ على الاستقرار لمواصلة الإصلاح من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ومن هنا ولهذه الأسباب أطالب المصريين بالخارج بانتخاب الرئيس السيسى، من أهمها: الفعاليات التدريبية والثقافية للمصريين والمصريات بالخارج.. 43 شراكة وبرنامج توأمة تم تنفيذها بين الجامعات والجهات الدولية التى يعمل بها العلماء المصريون بالخارج.. 462 فرصة تدريب وبعثات دراسية ورعاية للموهوبين بواقع 3105 مستفيدين من الشباب.. أقامت الأكاديمية الوطنية للتدريب برنامجاً تدريبياً افتراضياً لرفع مهارات ووعى المصريات بالخارج لتمكينهن فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.. إقامة 64 برنامجاً ثقافياً و55 نشاطاً مجتمعياً لتوعية أبناء المصريين بالخارج بمفهوم الأمن القومى.. الحرص على التواصل المستمر مع المصريين بالخارج.. عقد 5 مؤتمرات بعنوان «مصر تستطيع» بمشاركة نماذج مُشرفة من علماء وخبراء مصريين حققوا نجاحات بالخارج.. إطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج» فى يوليو، بمشاركة نحو 1000 مصرى بالخارج من أكثر من 56 دولة حول العالم، من بينهم ممثلون عن 66 رابطة جالية للمصريين بالخارج.. مبادرة «أصلك الطيب»، لإشراك المصريين فى الخارج بمبادرة «حياة كريمة».