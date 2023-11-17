عمرو دياب يقدم أغنيته الجديدة «يا قمر» في حفله بأبو ظبي غدا

قرّر الفنان عمرو دياب تقديم أغنيته الجديدة «يا قمر» خلال حفله الغنائي المقرر إقامته غدا في أبو ظبي.

أغنية «يا قمر» من تأليف مصطفى حدوتة

علمت «الوطن» أن دياب قرر تقديم مفاجأة للجمهور المصري والعربي بطرح الأغنية بشكل كامل بعد أن كان قد كشف عن جزء منها في أحد الأفراح.

وتعد أغنية «يا قمر» من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان عمرو دياب، وتوزيع وسام عبد المنعم.

أعلى فئة تصل إلى 795 درهما

من المقرر أن تتراوح الأسعار بين 795 درهما للفئة الأولى، والثانية بـ695 درهما والفئة الثالثة بـ595 درهما أما الفئة الرابعة تصل سعرها إلى 495 درهما والفئة الخامسة بـ395 درهما والفئة السادسة بـ295 درهما والفئة الأخير تصل إلى 295 درهما.

يذكر أن عمرو دياب كان قد أعلن أنه سيتبرع بجزء من العائدات لجمعية الهلال الأحمر لدعم مهمتها في تقديم المساعدات لأطفال غزة وأسرهم.