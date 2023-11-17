أخصائي جراحة تجميل لـ«مصر تسطيع»: الأشعة الأولية للطفل عبدالله كحيل مطمئنة

تحدث الدكتور إسلام علاء، أخصائي جراحة التجميل بمستشفى معهد ناصر، عن حالة الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل الصحية، قائلا: «عبدالله كويس، واستقبلناه حوالي الساعة 7، وبدأنا نتعامل مع الجرح نفسه، هو بقاله 3 أيام متغيرش، وغيرناله الجرح أول حاجة، واتسحبت له المعامل بتاعته وطلبنا الفحوصات والأشعة».

وأضاف الطبيب، خلال حديثه ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن الأشعة الأولية تعد مطمئنة، «هنبتدي بعدها نشتغل على حالة الجرح، وبعد كدة هنعمل إعادة بناء للجزء المفقود من عظام الفخذ».

وتابع: «أثر الانفجار خلى 70% من عظمة الفخذ مش موجودة، وفيه فقد للجلد والأنسجة، وهنشتغل الأول على حالة الأنسجة وبعد كدة هنعمل إعادة بناء للعظام».

ويعاني الطفل من جروح خطيرة تهدد ببتر قدميه، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على منزلهم في قطاع غزة، في اطار حربها التي قاربت الدخول في الشهر الثاني على التوالي.