وزير الصحة: مشروع تطوير مدينة معهد ناصر الطبية سيخدم كل محافظات الجمهورية

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة إنَّه تمّ إنشاء 362 منشأة تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في 6 محافظات، إضافة إلى 73 وحدة ومركز معتمدة بالإضافة إلى 13 مستشفى معتمدة، مبينًا أنَّه تمّ تحقيق نسبة نجاح مقبولة في المرحلة الأولى، مضيفًا «نحن في انتظار إطلاق شرارة المرحلة الثانية خلال أعوام 2024، 2025 ، 2026 ، كما تمّ عمل الدراسات الكاملة للتوسع في محافظات بشكل أكثر كثافة».

لدينا 126 ألف سرير

وأضاف وزير الصحة، خلال مؤتمر «حكاية وطن»، أنَّه يوجد 126 ألف سرير داخل المستشفيات، وهناك بعض الإحصائيات تشير لوصولها إلى 132 ألف سرير، متابعًا «نتحدث عن 1.2 سرير لكل ألف مواطن».

وتابع: «في عام 2030 نحتاج لإضافة 17 ألف سرير داخل مستشفى بتكلفة 76 مليار جنيه، ونحن نعمل من 2018 وحتى اليوم من 1135 مشروعًا بتكلفة 98 ونصف مليار جنيه للتوسع في المنظومة لرفع كفاءة أو مشاريع جديدة في كل محافظات مصر وهو بتوجيهات الرئيس السيسي وعمل دراسة ميدانية».

مشروع تطوير مدينة معهد ناصر الطبية

أما عن مشروع تطوير مدينة معهد ناصر الطبية، قال وزير الصحة إنَّه «سيتمّ زيادة عدد الأسرّة من 680 إلى 1700 سرير، إذ أنَّ المشروع تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركات مقاولات مصرية وعالمية، وسيخدم كل محافظات الجمهورية نظرًا للتخصصات الموجودة به بمساحة 37 فدانًا على نهر النيل ليتحول الى مدينة طبية متكاملة».