رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل لـ«مصر تستطيع»: طلبت أتعالج في مصر لأني بحبها

كتب:

منتصر سليمان
08:38 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
الطفل عبد الله كحيل

الطفل عبد الله كحيل

وجه الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل الشكر للرئيس السيسي لاستجابته لحالته الصحية وعلاجه فى مصر، قائلًا: «أنا بشكر الرئيس السيسي وربنا يطول بعمره».

وأضاف الطفل الفلسطيني خلال لقائه ببرنامج «مصر تستطيع»، مع الإعلامى أحمد فايق على قناة «DMC»، قائلًا « كنت فى مستشفي الأقصي فى غزة و قولت للصحفيين أنا بدي مصر، قولت عايز أروح على مصر، لأن أنا بحب مصر».

وتابع: «أنا كنت في الجامع بشحن الجوالات وشحنت وخلصت، رحت أعطي الجوالات لأبويا، أخويا قالي تعالى طلعلي الشوكة من إيدي، انضربنا في القصف، ونصف جسمي انصاب والنص الثاني ظل زي ما هو، ورجلي انقطمت، وفضلت ماسكها وقعدت أزحف، وكل اللي كانوا حواليا استشهدوا، وأخويا نضال استشهاد».

اقرأ المزيد:

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نقدر جهود الرئيس السيسي لوقف تهجير سكان غزة

الفنانة كندة علوش تطلب من جمهورها الدعاء لأهل غزة

منظمة أكشن إيد الدولية: مستشفيات غزة خارج الخدمة بسبب نفاد الوقود

وزير الاتصالات الفلسطيني يكشف موعد عودة الإنترنت لقطاع غزة

نائب بالبرلمان الأيرلندي: يجب إحالة ما يحدث في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية
بقلم منتصر سليمان