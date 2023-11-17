الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل لـ«مصر تستطيع»: طلبت أتعالج في مصر لأني بحبها

وجه الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل الشكر للرئيس السيسي لاستجابته لحالته الصحية وعلاجه فى مصر، قائلًا: «أنا بشكر الرئيس السيسي وربنا يطول بعمره».

وأضاف الطفل الفلسطيني خلال لقائه ببرنامج «مصر تستطيع»، مع الإعلامى أحمد فايق على قناة «DMC»، قائلًا « كنت فى مستشفي الأقصي فى غزة و قولت للصحفيين أنا بدي مصر، قولت عايز أروح على مصر، لأن أنا بحب مصر».

وتابع: «أنا كنت في الجامع بشحن الجوالات وشحنت وخلصت، رحت أعطي الجوالات لأبويا، أخويا قالي تعالى طلعلي الشوكة من إيدي، انضربنا في القصف، ونصف جسمي انصاب والنص الثاني ظل زي ما هو، ورجلي انقطمت، وفضلت ماسكها وقعدت أزحف، وكل اللي كانوا حواليا استشهدوا، وأخويا نضال استشهاد».