في كثير من الأحيان، وبحلول موعد قراءة عداد الكهرباء لإصدار قيمة الفاتورة على أساسه، لا يحضر كشاف النور للمنزل لقراءة العداد، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث خطأ في الفاتورة أو صدورها بقيمة أعلى من الاستهلاك، ما يجعل المواطنين يرغبون في معرفة خطوات تبليغ قراءة عداد الكهرباء لشهر نوفمبر 2023، حتى يتم إصدار الفاتورة عن الاستهلاك الحقيقي دون حدوث خطأ.

وتتيح الشركة القابضة لكهرباء مصر للمواطنين فرصة تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا حتى يتم إصدار فاتورة بقيمة الاستهلاك الحقيقي، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات تبليغ قراءة عداد الكهرباء لشهر نوفمبر 2023، عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والتي جاءت كالتالي:

خطوات تبليغ قراءة عداد الكهرباء لشهر نوفمبر 2023

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر بعض الخطوات التي تتيح للمواطنين تسجيل قراءة عداد الكهرباء، والتي تتمثل في الآتي:

- يقوم الراغب في تسجيل قراءة عداد الكهرباء بالدخول للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بالبحث عنها عبر محرك البحث جوجل.

- ثم بعدها يقوم باختيار الأيقونة الخاصة بتسجيل قراءة العداد الموجودة في قائمة خدمات المنصة، كما يمكن اختيارها من الخدمات الموجودة أسفل الصفحة.

- إدخال رقم تلمحمول المسجل به حساب المواطن على النصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- إدخال كلمة المرور الخاصة بحساب المواطن على المنصة، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

- وفي حالة إذا كان المواطن لم يكن لديه حساب على المنصة، يقوم بإنشاء حساب ثم يقوم بتسجيل الدخول.

- وبعدها يقوم المواطن بإدخال جميع البيانات الخاصة بعداد الكهرباء مثل الاسم الرباعي لصاحب العداد وشركة الكهرباء التابع لها والمنطقة المتواجد بها والعنوان ورقم العمارة والدور والشقة، ثم يقوم بإدخال قراءة العداد.

- وبعد الانتهاء من إدخال جميع الببيانات المطلوبة يتم الضغط على تسجيل، حتى يتم تسجيل قراءة العداد في الشركة التابع لها.