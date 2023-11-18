«التأمينات الاجتماعية» تحدد اشتراطات التأمين على عامل المقاولات

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر موقعها الرسمي اشتراطات التأمين على عامل المقاولات، مؤكده أنه إذا أراد عامل المقاولات الدخول في نظام التأمين على عمال المقاولات فعليه اتباع الخطوات التالية:

اشتراطات التأمين على عامل المقاولات

1- على العامل التوجه الى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية.

2- يقوم مكتب التأمينات الاجتماعية باخطار الهيئه العامه للتأمين الصحي لاجراء الكشف الطبى على العامل.

3- يقوم المكتب باخطار أقرب مكتب من مكاتب وزارة القوى العماله للتعرف على مستوى مهارة العامل الذي يرغب في التأمين الاجتماعي.

4- أن تكون مهنة العامل من المهن المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.

قانون رقم 148 لسنة 2019

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فى باب تأمين الإصابة، على أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.