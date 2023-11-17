ما هي شروط استحقاق الأخت للمعاش؟.. «التأمينات» تجيب

كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن أنه عند وفاة صاحب المعاش أو المؤمن عليه، تصرف منحة الوفاة لمستحقي المعاش بنسبة النصيب المستحق لكل منهم، وإذا لم يكن هناك سوى مستحق واحد أديت إليه المنحة بالكامل.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، شروط استحقاق الأخت صرف معاش أخيها المتوفى.

شروط استحقاق الأخت لمعاش أخيها المتوفي

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه يمكن للأخت الحصول على معاش أخيها المتوفى، بشرط توافر الشروط التالية:

- ألا تكون الأخت متزوجة.

- ‌ألا يكون أي من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه في المعاش.

- ألا يكون للأخ أو الأخت دخل من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه.

- لا تعتبر المساعدة الضمانية من قبيل الدخل.

- ألا يكون للأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.