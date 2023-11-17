النائب فخري طايل: الشعب المصري يقف خلف قيادته بكل قوة

قال المهندس فخري طايل عضو مجلس النواب وأمين العلاقات الحكومية في حزب مستقبل وطن، إن الرئيس السيسي أكد مرارا وتكراراً أن الأمن القومي وسيناء المصري خط أحمر، مؤكداً أن الرئيس كان يرى ما يحاك لمحاولة زعزعة استقرار مصر في المنطقة.

طايل: الشعب أثبت أنه يقف خلف الرئيس السيسي

وأضاف «طايل»، خلال كلمته في المؤتمر الأول لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في محافظة المنوفية، أن الشعب المصري يقف خلف قيادته بكل قوة، والحشود الشعبية الكبيرة أكدت في أكثر من موقف دعمها لها خير دليل على ذلك.

برلماني: السيسي حقق إنجازات في كل ملف في مصر

وأوضح، أن الرئيس السيسي حقق العديد من الإنجازات الكبيرة التي من بينها شبكات الطرق والمواصلات، والقضاء على فيروس سي، والمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وغير ذلك من المشروعات التي حققت طفرة في مصر على مدار السنوات الماضية.

وشارك الآلاف من أبناء محافظة المنوفية، في المؤتمر الأول لدعم السيسي في شبين الكوم بحزب مستقبل وطن، كما شارك في عدد كبير من النواب والمسؤولين في المؤتمر، وحمل المواطنون إعلام مصر وصور للرئيس السيسي.