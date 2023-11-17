الطفل عبد الله كحيل يوجه رسالة للعالم: الجريح الفلسطيني مبيتوجعش
كتب:
منتصر سليمان
08:50 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل
قال الطفل الفلسطيني المصاب عبد الله كحيل إنه بعدما أصيب فى قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي له ولشقيقه وجيرانه، حملوه إلى أحد مستشفيات قطاع غزة، موجهًا رسالة للعالم قائلًا: «الجريح الفلسطيني مبيتوجعش».
وأضاف الطفل الفلسطيني الذي يتلقى العلاج داخل مستشفي معهد ناصر، خلال لقائه ببرنامج «مصر تستطيع»، مع الإعلامي أحمد فايق على قناة «DMC»، قائلًا: «بعد ما اتصابت فى القصف ودوني المستشفي، أنا بدرس فى مدرسة علي بن أبي طالب، وإخواتى 3 أولاد و3 بنات، ليا أخ عمره 14 سنة، وأخت 15 سنة، وأخت تانية 14 سنة، وأخ عمره 9 سنين، وأخ عمره 6 سنيين، وأخت عمرها سنتين ونصف، ولما أكبر اللى يطلبوه أهلي هجيبه ليهم».