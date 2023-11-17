أخصائي جراحة تجميل لـ«مصر تستطيع»: حالة الطفل عبدالله كحيل تحدي لنا (فيديو)

قال الدكتور إسلام علاء، أخصائي جراحة التجميل بمستشفى معهد ناصر، إن الفريق المعالج للطفل الفلسطيني عبدالله كحيل يتكون من العديد من الأطباء والتخصصات، فهناك الدكتور أحمد خشبة لجراحة التجميل، والدكتور يحيى راضي لجراحة العظام، والدكتور محسن أحمدي جراحة عامة، إلى جانب أطباء الأطفال والتغذية والعلاج الطبيعي وأمراض الدم.

وأضاف الطبيب، خلال حديثه ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن الطاقم الطبي متكامل، وأي شيء يحتاجه الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل سيكون الفريق بمقدرته التعامل معه، مردفا: «الحالة تحدي، لكن إن شاء الله خير».

وكان الرئيس السيسي وجّه بنقل الطفل الفلسطيني «عبدالله كحيل» من رفح إلى معهد ناصر، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وخصصت وزارة الصحة سيارة إسعاف مجهزة يرافقها طاقم طبي، لنقل الطفل إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، وتقييم حالته الصحية، وتحديد الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجه على وجه السرعة.

ويعاني الطفل من جروح خطيرة تهدد ببتر قدميه، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على منزلهم في قطاع غزة، في اطار حربها التي قاربت الدخول في الشهر الثاني على التوالي.