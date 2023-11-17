ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 12 ألف شهيد بينهم 5 آلاف

أفاد وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 12 ألف شهيد بينهم 5 آلاف طفل في غزة، وأكثر من 3750 مفقودا منهم 1800 طفل تحت الأنقاض بغزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأوضح الإعلام الفلسطيني أن عدد شهداء الطواقم الطبية ارتفع منذ بدء العدوان إلى 200 شهيد، وخروج 25 مستشفى و52 مركزا صحيا عن الخدمة، وتدمير 95 مقرا حكوميا وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بغزة.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، بدخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة، في ظل نفاد الوقود داخل القطاع وتأثر المستشفيات.

ووافقت إسرائيل على توريد 24 ألف لتر من الوقود للشاحنات المخصصة لعمليات الأمم المتحدة في غزة، بحسب وكالة «رويترز».

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قررت إسرائيل السماح لشاحنات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بنقل عدة آلاف من الليترات عبر معبر رفح، لصالح الأنشطة الإنسانية، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة من 40 يومًا.