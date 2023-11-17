فريد زهران يشيد بموقف الدولة تجاه القضية الفلسطينية

أشاد المرشح الرئاسي فريد زهران بالشعب الفلسطيني ووجه الشكر والتقدير والتحية للشعب الفلسطيني الصامد في غزة، وأن مصر بمؤسساتها وعلى رأسها القوات المسلحة حافظت على موقف ودور قوي، تُشكر عليه كل مؤسسات الدولة لأن رفض التهجير القسري والإصرار على تقديم الدعم لفلسطين موقف محترم.

زهران: الدولة انحازت لإرادة الشعب المصري

وأضاف فريد زهران أن الدولة انحازت على الدوام لإرادة الشعب المصري وشاركت في ثورة 25 يناير والإطاحة بنظام محمد حسني مبارك مبارك، كما انحازت للشعب المصري في 30 يونيو، مؤكدًا أن المصريين لو اختاروا أي مرشح حتى لو كان معارضا لسياسات النظام الراهن، ستنحاز القوات المسلحة لإرادة الشعب المصري وستدعم هذا المرشح.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري بالبدرشين محافظة الجيزة الذي نظمته حملته الانتخابية، وسط حضور المئات من أهالي البدرشين والقرى المجاورة وأعضاء الحزب المصري الديمقراطي ضمن الدعاية الانتخابية لحملته.