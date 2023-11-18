قطع المياه في عدة مناطق بـ3 محافظات للصيانة الدورية.. الأماكن والمواعيد

تشهد عدة قرى ومدن بالمحافظات اليوم السبت، قطع المياه للصيانة الدورية أو أعمال إصلاح أعطال واستبدال أجهزة أو خطوط مياه.

مواعيد قطع المياه في المنوفية اليوم

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية عن قطع المياه اليوم السبت عن مدينة السادات وعدة قرى تابعة لها للصيانة الدورية، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 مساءً، لمدة 4 ساعات.

مواعيد قطع المياه في دمياط اليوم

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، قطع المياه اليوم السبت بعدة أماكن لتركيب أجهزة الفاقد بخطي مياه قطر 600 مم أمام كوبري الوقف وكوبري الرصاص، وحددت أماكن قطع المياه اليوم في الحوراني وميت الشيوخ والعبيدية فارسكو وكفر العرب ودقهلة، لمدة 10 ساعات بداية من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 5 مساء.

مواعيد عودة المياه في بورتوفيق اليوم

كما تعود المياه في بورتوفيق بمحافظة السويس، اليوم، في الساعة 9 صباحا عقب انقطاع 12 ساعة، بسبب إجراء بعض أعمال الصيانة لشبكة مياه الشرب وإحلال وتجديد لبعض الخطوط بالمدينة.