محافظ الإسكندرية: توسعة الكورنيش بعمق 15 مترا.. ولن يضر أي شاطئ

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن تفاصيل مشروع توسعة الكورنيش الذي يتم بدءاً من منطقة المحروسة إلى المنتزه بطول 4.4 كيلو متر، حيث سيتم توسعة الطريق إلى 15 مترا داخل البحر.

14 شاطئا يجري عليها مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية

واضاف محافظ الإسكندرية في كلمته خلال مؤتمر التحالف الوطني لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمكتبة الإسكندرية مساء اليوم، إن 14 شاطئ يجرى عليها مشروع التوسعة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنها لن تنقص مترا واحدا وسيتم وجودها بذات الحجم عقب انتهاء العمل حيث سيتم كسوتها بالرمال.

محافظ الإسكندرية: توسعة الكورنيش نظرا لاحتياج المواطنين

وأكد أن المشروع جاء نتيجة احتياج الشعب السكندري توسعة الكورنيش كونه أصبح غير كافٍ لحركة المواطنين.

محافظ الإسكندرية: لن ندخر جهدا في سبيل تطوير وتنمية المدينة

وأكد محافظ الإسكندرية أن الأجهزة التنفذية لن تدخر جهدا في سبيل تطوير وتنمية مدينة الفن والتاريخ عروس البحر الأبيض المتوسط، وذلك في سبيل استعادة الإسكندرية لرونقها تم وضعها على رأس أولويات وخريطة إنجازات الدولة المصرية.